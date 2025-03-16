ВС РФ сбили еще 15 дронов ВСУ над тремя областями

Еще 15 украинских беспилотников уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 19:05 до 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что девять БПЛА уничтожили над территорией Курской области. Еще пять дронов сбили в районе Орловской области и один над Брянской областью.

Ранее сообщалось об уничтожении 29 украинских беспилотников за 40 минут вечером в воскресенье 16 марта.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.