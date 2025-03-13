Для российских военных создадут новые сухпайки для доставки дронами

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга провел совещание по вопросам модернизации системы материально-технического обеспечения в зоне специальной операции. На мероприятии присутствовали представители промышленных предприятий, центральных органов военного управления и группировок войск. Об этом рассказали в МО РФ.

На совещании генерал-полковник отметил, что подразделения тылового обеспечения постоянно адаптируются под потребности войск. Они наращивают номенклатуру используемых средств, включая робототехнические комплексы.

Особое внимание Андрей Булыга уделил созданию нового индивидуального рациона питания, доставляемого беспилотниками. Он поручил в кратчайшие сроки выпустить опытную партию и направить ее на апробацию в зону СВО.

«Этот рацион питания должен быть весом не больше 1,5 килограмма и содержать суточную норму калорий», - подчеркнул генерал-полковник.

В завершение совещания военачальник поручил ускорить проведение войсковых апробаций новых и модернизированных технических средств для совершенствования системы МТО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.