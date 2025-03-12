FPV-дроны группировки «Север» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» успешно уничтожили замаскированное артиллерийское орудие ВСУ в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.

В ходе боевой работы были применены FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированное орудие ВСУ, установленное на скрытой огневой позиции в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии дронами-камикадзе.

Операторы дронов аккуратно обошли маскировку, выявили уязвимые точки и нанесли точные удары. В результате прямых попаданий боекомплект детонировал и артиллерийское орудие было уничтожено. Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели в режиме реального времени.

Применение дронов на оптоволоконном управлении позволяет эффективно выявлять и уничтожать замаскированные огневые позиции противника, избегать воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

Отметим, что современные разведывательные технологии и FPV-дроны позволяют российским войскам эффективно подавлять артиллерию противника, ослабляя его оборону и создавая условия для дальнейшего продвижения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.