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Российские бойцы захватили бронеавтомобиль Humvee в ДНР

Бойцы ВС РФ захватили американский бронеавтомобиль Humvee в районе населенного пункта Улаклы в ДНР. По словам военнослужащих, украинские силы бросили технику при отступлении и попытались уничтожить ее с помощью дрона.
2025-03-12 18:33:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 68-го армейского корпуса захватили американский бронеавтомобиль Humvee в ходе штурма опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские силы бросили технику при отступлении с позиций. После этого они попытались уничтожить бронеавтомобиль с помощью беспилотного летательного аппарата, однако Humvee получил лишь незначительные повреждения.

Эвакуация трофея с поля боя проходила в два этапа. Сначала российские бойцы провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава, а затем приступили к операции по эвакуации захваченного образца.

«Этот бронеавтомобиль - всего лишь натовская игрушка. Вместимость плохая, способен перевозить всего четыре человека. Бронированы только двери и крыша, функционал очень узкий», - отметил заместитель командира подразделения с позывным Француз.

Напомним, что это не первый случай, когда российские войска захватывают иностранную военную технику в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось о захвате других образцов вооружения и техники, поставленных Украине странами НАТО.

Трофеи позволяют российским военнослужащим изучать технологии противника и улучшать собственные системы защиты и нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бронеавтомобиль #ВСУ #МО РФ #Humvee
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