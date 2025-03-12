Военнослужащие 68-го армейского корпуса захватили американский бронеавтомобиль Humvee в ходе штурма опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские силы бросили технику при отступлении с позиций. После этого они попытались уничтожить бронеавтомобиль с помощью беспилотного летательного аппарата, однако Humvee получил лишь незначительные повреждения.

Эвакуация трофея с поля боя проходила в два этапа. Сначала российские бойцы провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава, а затем приступили к операции по эвакуации захваченного образца.

«Этот бронеавтомобиль - всего лишь натовская игрушка. Вместимость плохая, способен перевозить всего четыре человека. Бронированы только двери и крыша, функционал очень узкий», - отметил заместитель командира подразделения с позывным Француз.

Напомним, что это не первый случай, когда российские войска захватывают иностранную военную технику в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось о захвате других образцов вооружения и техники, поставленных Украине странами НАТО.

Трофеи позволяют российским военнослужащим изучать технологии противника и улучшать собственные системы защиты и нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.