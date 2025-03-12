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Владимир Путин призвал гуманно относиться ко всем пленным

Об этом российский лидер сообщил во время совещания в одном из пунктов управления Курской группировки.
2025-03-12 22:32:29
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин призвал относиться гуманно ко всем, кто попал в российский плен. Об этом он сообщил на совещании в пункте управления Курской группировки.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках», - подчеркнул он.

Также в ходе совещания российский лидер поставил задачу как можно скорее разгромить боевиков ВСУ в Курской области. По его словам, нужно в кратчайшие сроки полностью освободить регион и восстановить положение вдоль российской границы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #Владимир Путин #пленные
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