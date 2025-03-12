Владимир Путин призвал гуманно относиться ко всем пленным

Президент РФ Владимир Путин призвал относиться гуманно ко всем, кто попал в российский плен. Об этом он сообщил на совещании в пункте управления Курской группировки.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках», - подчеркнул он.

Также в ходе совещания российский лидер поставил задачу как можно скорее разгромить боевиков ВСУ в Курской области. По его словам, нужно в кратчайшие сроки полностью освободить регион и восстановить положение вдоль российской границы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.