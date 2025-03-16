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На Кузбассе запустили программу «Реабилитация через спорт» для инвалидов СВО

В рамках программы «Реабилитация через спорт» участникам СВО с инвалидностью выдадут спортивные протезы и обучат их использованию.
2025-03-16 15:57:42
© Фото: Минобороны России

Фонд «Защитники Отечества», госкорпорация «Ростех» и правительство Кузбасса запустили программу «Реабилитация через спорт» для участников СВО с инвалидностью. Площадкой стал оздоровительный комплекс «Танай», а в дальнейшем программу внедрят и в других регионах России.

Участников спецоперации обеспечат спортивными протезами, а затем научат использовать их. Таким образом, программа подготовит инструкторов по зимним видам спорта, а они, в свою очередь, смогут обучать других ветеранов СВО в различных регионах России.

«Мы будем готовить инструкторов по зимним видам спорта, чтобы потом они могли обучать героев спецоперации в других регионах. Наша цель - сделать горные лыжи доступным видом спорта для защитников независимо от места проживания», - рассказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Первыми спуск на лыжах с использованием протезов совершили Валентин Королев и Денис Гаевский.

Как отметила Цивилева, участники СВО любят зимние виды спорта. Сейчас в Ханты-Мансийске проходит «Кубок Защитников Отечества», где получившие инвалидность военнослужащие соревнуются в лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее и сноуборде.

Фонд «Защитники Отечества» также помогает ветеранам СВО с инвалидностью получить удобную адаптивную одежду. Соответствующую инициативу президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече с сотрудницами фонда 6 марта.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Спорт #армия #Лыжи #инвалиды #участники СВО
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