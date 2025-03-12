Герасимов: ВС РФ освободили за пять дней 24 населенных пункта в Курской области

Российские военнослужащие за пять дней освободили 24 населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Только за последние пять дней на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области», - подчеркнул он на совещании в пункте управления курской группировки войск под председательством президента РФ Владимира Путина.

Герасимов также добавил, что площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза.

Напомним, Путин призвал гуманно относиться ко всем украинским военным, попавшим в российский плен. Также в ходе совещания российский лидер поставил задачу как можно скорее разгромить боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.