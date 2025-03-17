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МО РФ показало уничтоженные позиции ВСУ на подступах к Русскому Поречному

На бывших украинских позициях наши бойцы находят огромное количество вооружений и боеприпасов западного производства.
2025-03-17 05:50:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России / * «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Бойцы 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили позиции украинских операторов FPV-дронов, заняв господствующие высоты в районах Русского Поречного и Косицы в Курской области.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений, которые в ходе наступательных действий участвовали в освобождении населенных пунктов. 

«Когда наши подразделения выбили противника из этой лесопосадки, то было проще двигаться в Русское Поречное и в Косицу, потому что поддержки БПЛА у них не было. Все операторы дронов у них находились в этой посадке. Тут еще и возвышенность, поэтому противник никак уже не мог контролировать нас на дистанции выстрела», - рассказал стрелок с позывным Луна.

Мотострелки 352-го полка группировки войск «Север» продемонстрировали брошенное вооружение противника производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#армия #Курская область #ВСУ #русское поречное #Косица
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