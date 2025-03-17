МО РФ показало уничтоженные позиции ВСУ на подступах к Русскому Поречному

Бойцы 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили позиции украинских операторов FPV-дронов, заняв господствующие высоты в районах Русского Поречного и Косицы в Курской области.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений, которые в ходе наступательных действий участвовали в освобождении населенных пунктов.

«Когда наши подразделения выбили противника из этой лесопосадки, то было проще двигаться в Русское Поречное и в Косицу, потому что поддержки БПЛА у них не было. Все операторы дронов у них находились в этой посадке. Тут еще и возвышенность, поэтому противник никак уже не мог контролировать нас на дистанции выстрела», - рассказал стрелок с позывным Луна.