Над четырьмя регионами сбили 14 украинских беспилотников

Вечером 12 марта силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 14 выпущенных боевиками ВСУ беспилотников.

По информации Минобороны РФ, по пять БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями, еще три - над территорией Калужской области и один БПЛА ликвидирован в Белгородской области.

Все летательные аппараты уничтожены в период с 20:00 до 22:30 по московскому времени.

Напомним, утром того же дня стало известно о 21 сбитом дроне за ночь. Российские военнослужащие большую часть дронов перехватили в Брянской области - 12 аппаратов.

Еще пять нейтрализовали над Черным морем, два сбили в Курской области и по одному БПЛА перехватили в Крыму и Калужской области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.