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Над четырьмя регионами сбили 14 украинских беспилотников

ПВО сбила 14 вражеских объектов в Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областях.
2025-03-13 00:10:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вечером 12 марта силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 14 выпущенных боевиками ВСУ беспилотников.

По информации Минобороны РФ, по пять БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями, еще три - над территорией Калужской области и один БПЛА ликвидирован в Белгородской области.

Все летательные аппараты уничтожены в период с 20:00 до 22:30 по московскому времени.

Напомним, утром того же дня стало известно о 21 сбитом дроне за ночь. Российские военнослужащие большую часть дронов перехватили в Брянской области - 12 аппаратов.

Еще пять нейтрализовали над Черным морем, два сбили в Курской области и по одному БПЛА перехватили в Крыму и Калужской области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #МО РФ #силы пво #сбили БПЛА
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