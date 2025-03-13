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Российский боец под обстрелом вытащил из-под руин дома сослуживца

Военнослужащий с позывным Талыш предпочел бы погибнуть, чем оставить в беде товарища.
Олег Калинобродский 2025-03-13 10:20:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские подразделения в Донецкой Народной Республике уверенно продвигаются вперед и на несколько километров отбросили боевиков от освобожденного в феврале села Новоочеретоватое. Одним из тех, кто брал под контроль населенный пункт, был военнослужащий с позывным Талыш.

Во время зачистки боец вместе со своими товарищами попал под обстрел. В этот момент дом, в котором они находились, рухнул. Под завалами оказался сослуживец Талыша.

«Молодой парнишка со мной был, мой подчиненный. Позывной Рудник. Он там кричал, но я его вытащил. Слава Богу, нормально. Я его не мог оставить, лучше с ним бы до талого остался, до конца. Если даже погибнуть, то я рядом с товарищем буду», - говорит военнослужащий.

Напомним, в минувшем феврале Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении села Новоочеретоватое. Националистов из него выбили подразделения группировки войск «Восток».

#армия #ДНР #освобождение #наш эксклюзив #Новоочеретоватое
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