Шойгу поставил задачу не терять темпа переоснащения армии и флота

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии и флота.

«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», - сказал он.

Министр напомнил, что Верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период.

«Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», - сказал Шойгу.

Другая важная задача, по оценке министра, - развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск.

Глава ведомства призвал исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах.

«В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», - отметил он.

По словам Шойгу, в Минобороны продолжат работать над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе – в части денежного довольствия и жилищного обеспечения.

Он напомнил, что перед Минобороны стоят серьезные задачи, и насколько успешным будет их решение - зависит от способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для Вооруженных Сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперед Верховный Главнокомандующий обратил особое внимание, заключил Шойгу.