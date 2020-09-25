Российский Су-27 подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Балтийского флота 25 сентября поднимался на перехват двух бомбардировщиков ВВС США B-52H. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили американские стратегические бомбардировщики, приближающиеся к границе РФ, над нейтральными водами Балтийского моря. Для недопущения нарушения самолетами российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении.

Уточняется, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было.