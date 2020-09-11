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Замминистра обороны РФ Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона МО

Андрей Аркадьев
14:31 11.09.2020
На каждом из перстней выгравирована эмблема учебного заведения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила выпускницам десятого, юбилейного, выпуска московского Пансиона воспитанниц Минобороны России памятные позолоченные перстни.

На каждом из перстней выгравирована эмблема учебного заведения. Подарок на память о годах, проведенных в пансионе, получили 90 девушек. У семи из них максимальные 100 баллов по ряду предметов Единого государственного экзамена, у пяти - золотая медаль.

«Наши выпускницы получили перстни как знак благодарности, знак верности своей альма-матер. Наш пансион - очень сильная образовательная площадка, которая дает возможность дочерям военнослужащих получать не только образование, он формирует лидерские качества, которые являются фундаментом для достижения ими поставленных целей. Мы гордимся успехами сегодняшнего юбилейного выпуска. Все воспитанницы успешно сдали экзамены», - сказала Шевцова.

По ее словам, все выпускницы поступили в ведущие военные и гражданские вузы, причем на бюджет. Сами девушки говорят, что провели в пансионе свои самые счастливые семь лет жизни. 

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