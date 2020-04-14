Евкуров посетил полигон Мулино под Нижним Новгородом
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил полигон Мулино Нижегородской области.
На полигоне прошло полковое тактическое учение с боевой стрельбой из танков, артиллерии, БМП и всех видов стрелкового оружия. Подразделения отработали ряд тактических эпизодов.
«Несмотря на ситуацию с вирусом, задача обороны страны является для нас основной. Поэтому боевая подготовка - важнейший элемент жизнедеятельности военнослужащих и в любых условиях мы должны поддерживать ее на должном уровне», - сказал Евкуров.
Замминистра отметил слаженность действий личного состава танковых и мотострелковых подразделений и артиллерийских дивизионов, четкое планирование учения на предварительном этапе и грамотное руководство командирами своими подразделениями в ходе его проведения.