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Ракетчики общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункт постоянной дислокации

Валентина Пескова
00:40 16.03.2020
Военные вернулись в расположение части в Курской области, выполнив первое тактическое учение с боевым применением ОТРК «Искандер-М».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военные ракетных войск общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), накануне выполнившие на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», вернулись в пункт постоянной дислокации в Курской области.

Торжественная встреча с участием семей военнослужащих, юнармейцев и ветеранов ракетных войск и артиллерии была организована на въезде в военный городок. Боевую технику, задействованную в учениях, разместили в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственными системами вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления.

«Новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" завершил перевооружение всех ракетных соединений Вооруженных Сил на новый тип боевых машин. Наши ракетчики показали умелое владение новым комплексом и успешно провели свои первые практические учения и боевые пуски. В ближайшее время новый ракетный комплекс увидят и жители Курской области», - оценил выучку и успешное выполнение первых практических стрельб командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО получила ОТРК «Искандер-М» в конце прошлого года на полигоне Капустин Яр, где в течение последующих месяцев подразделения прошли полный курс переобучения на новую технику.

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