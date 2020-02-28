Икона Главного храма Вооруженных Сил России доставлена в Псков

В Псков доставили икону Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Святыню выставили в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Поклониться образу пришли военнослужащие бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Далее икона отправится в Калинингад и Черняховск (Калининградская область), оттуда ее переправят в Санкт-Петербург.

Свой путь икона начала в апреле прошлого года в Севастополе. За год реликвия посетит 120 городов России, более 150 храмов и более 300 соединений и воинских частей, преодолев более 57 тысяч километров, и завершит свое шествие в Главном храме Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот», который откроют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.