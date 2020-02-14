Евкуров посетил полигон Луга в ходе поездки в войска ЗВО

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) проверил ход занятий по боевой подготовке и учебно-материальную базу общевойскового полигона Луга.

«Качество занятий по боевой подготовке в полигонных условиях и 90% охват участвующего в них личного состава полностью соответствуют требованиям Министра обороны», - сообщил журналистам Юнус-Бек Евкуров.

Также он проверил состояние и функционал специального поезда материально-технического обеспечения, позволяющего осуществлять банно-прачечное обслуживание личного состава и, кроме этого, включающего в свой состав вспомогательный пункт управления, обеспеченный всеми видами связи: радио, телефонной, телеграфной, спутниковой и видеоконференцсвязью.

«Отрадно видеть, что наряду с усовершенствованием вооружения и военной техники, развивается и полигонная, и приказарменная учебно-материальная база, растет уровень обученности военнослужащих», - подвел итог замглавы военного ведомства.

В ходе проверки замминистра проинспектировал занятия мотострелковых и артиллерийских подразделений, и пообщался с участниками конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого в рамках Армейских международных игр. Он отметил высокий процент задействования личного состава в занятиях на полигоне.