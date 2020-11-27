В Минобороны РФ ответили на призыв ФРГ разговаривать с Россией «с позиции силы»

В Министерстве обороны России отреагировали на заявление главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы.

«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге хорошая позиция германской внешней политики вести диалог с позиции силы в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что заявление министра обороны ФРГ не способствует укреплению безопасности в Европе.

В среду Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ее слова о российской военной «угрозе» в своем Twitter. Сенатор указал на то, что у европейского государства не получится вести диалог в вопросе разоружения «с позиции силы», так как такой формат предполагает ультиматумы.