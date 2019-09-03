Шойгу подвел итоги АрМИ-2019

Более 70 рекордов удалось установить участникам Армейских международных игр в текущем году. При этом 40 из них – заслуга участников российских команд. Об этом заявил в ходе выступления на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 2019 году Россия в пятый раз завоевала титул чемпиона.

В пятерку сильнейших команд также вошли Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Шойгу поблагодарил участников и организаторов игр, а также иностранных партнеров, которые провели конкурс на территории своих стран.

«Состязания проведены на высоком уровне!» - отметил министр.

Глава Минобороны РФ добавил: уже сейчас от зарубежных коллег начинают поступать заявки на участие в АрМИ-2020.

«Считаем, что такая форма сотрудничества имеет большой потенциал. Продолжим его развивать», - резюмировал Шойгу.

В АрМИ-2019 приняли участие 39 стран – это 223 команды и более пяти тысяч военнослужащих. 32 конкурса прошли на территории десяти стран. При этом каждый из конкурсов насчитывал несколько этапов.