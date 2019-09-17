«Сочетание вооружения»: главные преимущества российских корветов

Корветы называют золотой серединой российского флота, потому что они не только могут работать как в ближней, так и дальней морских зонах, но и выполнять при этом целый спектр задач. Эту возможность дает установленное на кораблях вооружение. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«"Калибр", конечно, дает возможность работать по наземным целям. Установка "Уран" - это противокорабельная система. "Пакет-НК" работает против подводных лодок и торпед», - заявил эксперт.

По его словам, такого сочетания оружия в одном корабле нет ни в одной стране мира.

«Уникальный комплект противолодочного, противоторпедного оружия существует только в нашей стране. Подобные работы велись в США, Германии, велись совместным концерном итало-французским», - говорит Леонков.

Он добавил, что ни одну из разработок противоторпедного оружия им не удалось реализовать.