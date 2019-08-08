Ураган не помеха: российская команда уверенно выступает в «Военно-медицинской эстафете»

На высокогорной базе Фориш в Узбекистане продолжается первый этап «Военно-медицинской эстафеты». Задача военных врачей – не просто максимально быстро пройти полосу препятствий, но и применить профессиональные навыки.

Условия максимально приближены к боевым, вдобавок сегодня дует ураганный ветер. Однако российская команда отлично справляется.

Задачи среднего и младшего состава – оказать «раненому» первую помощь и вынести его с «поля боя». Затем врачи проводят сердечно-легочную реанимацию или с хирургической точностью делают надрез и вводят трубку для обеспечения дыхания.

Впервые конкурс «Военно-медицинская эстафета» проводится за рубежом. В текущем году в состязаниях военных врачей принимают участие 11 государств (Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). Вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэла представлены на соревнованиях в качестве наблюдателей.