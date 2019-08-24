Опубликовано видео пуска ракеты «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

«Звезда» публикует видео пуска баллистической ракеты морского базирования «Булава». Он был осуществлен из акватории Баренцева моря с субмарины «Юрий Долгорукий».

Баллистическая ракета успешно поразила цель на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка.

Еще один пуск баллистической ракеты морского базирования - «Синевы» - был осуществлен с подлодки «Тула» из приполюсного района Северного Ледовитого океана. Она поразила учебную цель на полигоне «Чижа» в Архангельской области.

Как сообщили в МО РФ, в ходе пусков заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов были подтверждены.