Расчеты Д-30 разнесли пункты управления дронами ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы разведывательного беспилотника выявили замаскированные пункты управления БПЛА киевского режима. Вычислить позиции вражеских операторов удалось по траекториям возвращающихся дронов. Кроме этого врага выдали выносные антенны, установленные в лесополосе.

Наши дроноводы передали координаты целей артиллеристам. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 нанесли точные удары осколочно-фугасными снарядами по вражеским укрытиям. При этом непрерывно велась корректировка огня с использованием разведывательных БПЛА. В результате огневого поражения украинские пункты управления дронами были уничтожены вместе с оборудованием связи и боевиками ВСУ, которые находились внутри.

Ранее в Минобороны показали кадры, на которых номера расчета гаубицы Д-30 рассказали о тонкостях боевой работы. По словам одного из бойцов, самым важным фактором являются погодные условия. Для артиллеристов «чем погода хуже - тем лучше». Другой военнослужащий рассказал о важности деревьев - под прикрытием лесополосы можно следить за противником, оставаясь для него невидимыми.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.