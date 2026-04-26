МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки восстановили памятники героям Великой Отечественной войны в ДНР

В период отдыха между боевыми задачами бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии обновляют скульптурные и архитектурные элементы мемориалов, очищают стены, ремонтируют дорожки, реставрируют фигуры воинов и окрашивают памятники.
03-05-2026 06:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны на территории ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве объяснили, что военнослужащие отдельного мотострелкового батальона «Кедр» 90-й гвардейской танковой дивизии и другие подразделения группировки «Центр» активно восстанавливают памятники, братские могилы и мемориалы памяти в преддверии празднования 81-й годовщины со Дня Победы.

«В наших подразделениях есть старая добрая традиция. С 2022 года, когда мы заходили на СВО, мы старались поддерживать память воинам - героям Великой Отечественной войны. Поэтому находим старые памятники, разбитые, стараемся их восстанавливать», - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Сергей Никитин.

Никитин рассказал про памятник, который мотострелки восстанавливают сейчас. Он поставлен в честь партизан, живших на территории Донецкой Народной Республики. Там захоронены девять партизан, активно помогавших Советской армии. По словам офицера, враг не щадит объекты культурной и исторической ценности, места боевой славы.

«Мы недавно вышли с задачи. Наши военнослужащие очень чтят память дедов - героев Великой Отечественной войны. Поэтому проявляют инициативу в восстановлении памятников и мест боевой славы воинов-освободителей Советской армии», - подчеркнул Никитин.

В период отдыха между боевыми задачами наши бойцы обновляют скульптурные, архитектурные и прочие элементы мемориалов. Они очищают стены, ремонтируют дорожки, реставрируют фигуры воинов и окрашивают все части мемориалов.

Военнослужащие группировки «Центр» восстанавливают памятники Великой Отечественной войны в освобожденных населенных пунктах, расположенных в тыловой и прифронтовой зоне проведения спецоперации, сохраняя память о подвигах советских солдат. Это зримый символ крепкой связи между поколениями. Работы, которые проводят военнослужащие, напоминают о важности исторического наследия и уважения к тем, кто пожертвовал жизнью за свободу нашей Родины.

В Минобороны России рассказывали, как бойцы 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» восстановили и реконструировали памятник героям Отечественной войны в ЛНР. Как рассказал один из бойцов, до восстановления памятник представлял собой печальное зрелище. Его основание было разрушено, некоторые части монумента отсутствовали. Но военнослужащие подошли к делу основательно. Разрушенный монумент был возведен заново, украшен и приведен в достойное состояние, проведены отделочные работы, покраска, восстановлены металлические конструкции и фундамент. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

prevnext
1 / 3
© Минобороны России
#армия #Минобороны России #ВС РФ #день победы #мотострелки #Великая Отечественная война #ДНР #реставрация #восстановление памятника
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 