Мотострелки восстановили памятники героям Великой Отечественной войны в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны на территории ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве объяснили, что военнослужащие отдельного мотострелкового батальона «Кедр» 90-й гвардейской танковой дивизии и другие подразделения группировки «Центр» активно восстанавливают памятники, братские могилы и мемориалы памяти в преддверии празднования 81-й годовщины со Дня Победы.

«В наших подразделениях есть старая добрая традиция. С 2022 года, когда мы заходили на СВО, мы старались поддерживать память воинам - героям Великой Отечественной войны. Поэтому находим старые памятники, разбитые, стараемся их восстанавливать», - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Сергей Никитин.

Никитин рассказал про памятник, который мотострелки восстанавливают сейчас. Он поставлен в честь партизан, живших на территории Донецкой Народной Республики. Там захоронены девять партизан, активно помогавших Советской армии. По словам офицера, враг не щадит объекты культурной и исторической ценности, места боевой славы.

«Мы недавно вышли с задачи. Наши военнослужащие очень чтят память дедов - героев Великой Отечественной войны. Поэтому проявляют инициативу в восстановлении памятников и мест боевой славы воинов-освободителей Советской армии», - подчеркнул Никитин.

В период отдыха между боевыми задачами наши бойцы обновляют скульптурные, архитектурные и прочие элементы мемориалов. Они очищают стены, ремонтируют дорожки, реставрируют фигуры воинов и окрашивают все части мемориалов.

Военнослужащие группировки «Центр» восстанавливают памятники Великой Отечественной войны в освобожденных населенных пунктах, расположенных в тыловой и прифронтовой зоне проведения спецоперации, сохраняя память о подвигах советских солдат. Это зримый символ крепкой связи между поколениями. Работы, которые проводят военнослужащие, напоминают о важности исторического наследия и уважения к тем, кто пожертвовал жизнью за свободу нашей Родины.

В Минобороны России рассказывали, как бойцы 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» восстановили и реконструировали памятник героям Отечественной войны в ЛНР. Как рассказал один из бойцов, до восстановления памятник представлял собой печальное зрелище. Его основание было разрушено, некоторые части монумента отсутствовали. Но военнослужащие подошли к делу основательно. Разрушенный монумент был возведен заново, украшен и приведен в достойное состояние, проведены отделочные работы, покраска, восстановлены металлические конструкции и фундамент.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.