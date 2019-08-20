«Щит Союза»: военные Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для участия в учениях

В Нижегородскую область на полигон Мулино прибыл первый железнодорожный эшелон с военнослужащими и военной техникой ВС Белоруссии, который встречали представители танковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе торжественной церемонии встречи белорусским военнослужащим в знак гостеприимства преподнесли традиционные хлеб и соль. На перроне гостей встречали под белорусские военные марши.

В составе первого эшелона прибыла оперативная группа штаба руководства и инженерная бригада - более 400 военнослужащих, а также 50 единиц военной техники.

Для участия в совместном оперативном учении «Щит Союза - 2019» в РФ прибудет более 4 тысяч военнослужащих из Белоруссии. Учение пройдет на полигоне Мулино в сентябре.