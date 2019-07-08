Две тысячи военных приняли участие в совместных учениях ВДВ и ВТА

Больше двух тысяч военнослужащих приняли участие в совместных летно-тактических учениях Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации.

Самолеты Ил-76 взлетели с аэродромов «Крымск», «Краснодар» и «Армавир» на юге страны. После этого военные десантировались на площадках приземления «Будихино» и «Андреевка» в Костромской и Ульяновской областях. Главная задача - отбить у террористов важные стратегические объекты - была выполнена успешно.

Самолеты военно-транспортной авиации, задействованные в учениях, после выброски десанта совершили противозенитный маневр и убыли на аэродромы временного базирования. Всего в учениях было задействовано свыше сорока самолетов Ил-76.

Ранее в Челябинской области на полигоне Чебаркуль завершились семидневные танковые учения. В них приняли участие более 1500 военных.