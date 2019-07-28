День ВМФ РФ в Петербурге завершился праздничным салютом: видео

Праздничный салют ознаменовал окончание Дня военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Залпы прогремели в северной столице и Кронштадте вечером 28 июля.

Главный военно-морской парад в Петербурге стал ключевым среди всех празднований в стране. В нем задействовали корабли Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также морскую авиацию. Впервые на параде можно было увидеть новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», дизель-электрическую подлодку «Владикавказ» и другие боевые единицы.

Всего во время праздника продемонстрировали более 40 боевых кораблей и столько же единиц морской авиации. Принимал парад лично президент России Владимир Путин.