Минобороны инициировало законопроект об охране военных памятников

Минобороны РФ разработало два законопроекта, направленных на защиту военных памятников.

В частности, в них речь идет о привлечении к ответственности лиц, причастных к вандализму в отношении памятников российским военачальникам или событиям истории, в том числе, находящихся за рубежом.

«Соответствующей охране законом будут подлежать, в том числе объекты, не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия», - говорится в пояснении к законопроекту.

Меры ответственности будут касаться как непосредственных участников актов осквернения памятников, так и тех, кто призывает к подобным деяниям. Особое внимание в законопроекте уделяется ответственности политиков и чиновников, в том числе других стран, которые своими действиями или бездействием этому способствуют.

В качестве формы ответственности военные предлагают запрещать таким лицам въезд на территорию РФ, а также производить арест их финансовых и иных активов на территории страны.

«Принятие закона предупредит участившиеся случаи повреждения и уничтожения символов воинской славы России, в том числе за пределами страны, как это недавно случилось в Харькове, где местные националисты разрушили памятник маршалу Победы Георгию Жукову», - говорится в сообщении Минбороны РФ.

Законопроекты объединены в один пакет, и в ближайшее время поступят в Правительство РФ для последующего представления их на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее в Минобороны РФ назвали «пещерным варварством» уничтожение бюста Жукова на Украине.