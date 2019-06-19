Гигант на параде: «Маршал Крылов» примет участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке

Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» впервые примет участие во Владивостоке в военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

«Для подготовки к параду корабль уже поставлен к причалу "Дальзавода", где будут проведены очистка и покраска корпуса», - говорится в сообщении.

Ранее корабль был задействован в морской части главных учений 2018 года - маневров «Восток-2018».

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В ходе учения с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.

Напомним, что парад пройдет в День Военно-морского флота РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник будет отмечаться 28 июля.