Неуправляемые ракеты и термобарические снаряды: в Северной Осетии прошли пуски «Солнцепеков»
На полигоне Тарское огнеметчики провели пуски неуправляемых реактивных снарядов по целям на удалении до пяти километров.
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Огнеметчики ЮВО провели пуски из реактивных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» в горах Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Огнеметчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от трех до пяти километров», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски были осуществлены снарядами повышенной мощности.
Маневры прошли на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них приняли участие около 900 военнослужащих полка РХБЗ 58 общевойсковой армии.
Тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек» эффективны не только при поражении целей на значительном удалении, но и на переднем крае. Дальность стрельбы – от 400 метров до шести километров.