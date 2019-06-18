Неуправляемые ракеты и термобарические снаряды: в Северной Осетии прошли пуски «Солнцепеков»

Огнеметчики ЮВО провели пуски из реактивных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» в горах Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Огнеметчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от трех до пяти километров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски были осуществлены снарядами повышенной мощности.

Маневры прошли на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них приняли участие около 900 военнослужащих полка РХБЗ 58 общевойсковой армии.

Тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек» эффективны не только при поражении целей на значительном удалении, но и на переднем крае. Дальность стрельбы – от 400 метров до шести километров.