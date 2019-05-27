«Бой» на Прудбое: танкисты сразились за участие в Армейских играх

Три мощные бронемашины сорвались с места - так экипажи с первых метров пытались выйти вперед, поскольку на кону стояли победа и участие в Армейских играх. Танкисты должны были преодолеть 5 километров и 10 препятствий. Сначала Колейный мост, дальше косогор и выход на стрельбу. Затем - сразу на дистанцию. Под желтым флагом военнослужащие ЮВО вырвались вперед, потому что на родном полигоне они знают каждую кочку.

Следом шли танкисты из Казани. Экипаж Альберта Шайдуллина эту трассу всего-то пару раз проходил. В один из «прогонов» они взяли и съемочную группу «Звезды».

«На месте наводчика-оператора довольно комфортно. С левой стороны от меня есть экран, через который я наблюдаю за всем, что происходит с танком. Сейчас идем по трассе, входим в поворот, и впереди появляется так называемый косогор», - сказала корреспондент «Звезды» Александра Селезенева.

По словам курсанта Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Альберта Шайдуллина, он всегда мечтал стать военным.

«У меня в семье есть военные, хотел тоже стать военным. Я в танковом биатлоне участвую второй год и второй год я уже командир. В прошлом году был в запасе, в этом году основной», - отметил он.

В финальной схватке Казанское танковое училище разделило второе место с экипажами из восточного военного округа. А победу одержали хозяева трассы - именно они и представят Россию на соревнованиях уже в августе.