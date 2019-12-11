Минобороны показало динамику развития «Юнармии» и решения соцпроблем военных: инфографика
В частности, сообщается, что к концу года общая численность движения «Юнармия» составляет 576700 человек.
© Фото: Минобороны России
Национальный центр управления обороной Российской Федерации представил инфографику, в которой отражена динамика решения социальных проблем военнослужащих РФ и развитие движения «Юнармия» в регионах.
С начала 2019 года почти пять тысяч детей военнослужащих в возрасте старше трех лет обеспечены местами в детских садах.
Более 900 жен военных трудоустроены с начала года.
Общая численность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» составляет 576700 человек.
Общее количество юнармейских отрядов составляет более 19,5 тысяч.
В 26 субъектах Российской Федерации количество юнармейцев превышает 5% от общего количества детей в возрасте от 8 до 18 лет.