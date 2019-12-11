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Минобороны показало динамику развития «Юнармии» и решения соцпроблем военных: инфографика

Наталья Вальханская
02:40 11.12.2019
В частности, сообщается, что к концу года общая численность движения «Юнармия» составляет 576700 человек.
Минобороны показало динамику развития «Юнармии» и решения соцпроблем военных: инфографика
© Фото: Минобороны России

Национальный центр управления обороной Российской Федерации представил инфографику, в которой отражена динамика решения социальных проблем военнослужащих РФ и развитие движения «Юнармия» в регионах.

С начала 2019 года почти пять тысяч детей военнослужащих в возрасте старше трех лет обеспечены местами в детских садах.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России

Более 900 жен военных трудоустроены с начала года.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России

Общая численность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» составляет 576700 человек.

© Минобороны России

Общее количество юнармейских отрядов составляет более 19,5 тысяч.

© Минобороны России

В 26 субъектах Российской Федерации количество юнармейцев превышает 5% от общего количества детей в возрасте от 8 до 18 лет.

© Минобороны России
© Минобороны России
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