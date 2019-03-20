Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Вице-адмирал назвал принципы подбора кадров для службы на подлодках

Татьяна Полуказакова
14:53 20.03.2019
Первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, кого и на каких условиях могут взять на службу на российских подводных лодках.
© Фото: Минобороны

Состав экипажей подводных лодок в РФ укомплектован военнослужащими-контрактниками. Такая цель была поставлена президентом страны. Об этом рассказал бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

«Мы достигли той цели, которая ставилась и президентом, и министром. Сейчас подводные лодки фактически полностью укомплектованы контрактной службой. Офицерский состав укомплектован полностью. Старшины, мичманы оставшиеся, матросы - все укомплектовано, все контрактники», - заявил Бурцев в программе «Между тем» на «Звезде».

По его словам, попасть на службу на подлодке непросто.

«Надо прослужить по крайней мере год. И только после этого ты будешь принят по контракту для службы на подводной лодке в качестве матроса, старшины», - констатировал вице-адмирал.

Число военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах РФ выросло более чем в два раза с 2012 года - до 394 тысяч человек. Всего в российской армии насчитывается 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.03.2019, 15:02
Крым получил полную энергетическую независимость
Дата20.03.2019, 05:00
И ударил «Град»: яркие кадры массированного огня артиллерии
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 12:10
Объем заказов на российские «Варшавянки» превышает миллиарды долларов
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:03 В стране и мире
Видео
Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроекты
15:56 В стране и мире
Видео
«Перестала бояться кровати»: врачи о состоянии брошенной в московской квартире девочки
15:41 В стране и мире
В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
15:05 Армия
Видео
Группировка атомных подлодок: как «Борей» и «Ясень» прикроют северные рубежи
14:58 Спорт
Видео
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вице-адмирал перечислил преимущества ракеты «Булава»
Видео
Шнуров анонсировал прощальный тур «Ленинграда»
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Видео
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.