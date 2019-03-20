Вице-адмирал назвал принципы подбора кадров для службы на подлодках

Состав экипажей подводных лодок в РФ укомплектован военнослужащими-контрактниками. Такая цель была поставлена президентом страны. Об этом рассказал бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

«Мы достигли той цели, которая ставилась и президентом, и министром. Сейчас подводные лодки фактически полностью укомплектованы контрактной службой. Офицерский состав укомплектован полностью. Старшины, мичманы оставшиеся, матросы - все укомплектовано, все контрактники», - заявил Бурцев в программе «Между тем» на «Звезде».

По его словам, попасть на службу на подлодке непросто.

«Надо прослужить по крайней мере год. И только после этого ты будешь принят по контракту для службы на подводной лодке в качестве матроса, старшины», - констатировал вице-адмирал.

Число военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах РФ выросло более чем в два раза с 2012 года - до 394 тысяч человек. Всего в российской армии насчитывается 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками.