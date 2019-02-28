На флагмане ВМФ России прошла смена командиров

На флагманском корабле ВМФ России тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» состоялась церемония прощания с экипажем прежнего командира – капитана 1 ранга Сергея Артамонова, который назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота.

Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов. Ранее он в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля.

В ходе торжественной церемонии капитана 1 ранга Сергея Артамонова поблагодарил за совместную службу командир соединения ракетных кораблей Северного флота контр-адмирал Феликс Меньков и подарил ему модель ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Капитан 1 ранга Сергей Артамонов прибыл на крейсер лейтенантом, выпускником военно-морского вуза и прошел служебный путь до командира корабля. Он был седьмым командиром крейсера и командовал им около восьми лет – дольше, чем кто-либо другой. Под его командованием ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В период последнего из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.