Военные трубопроводчики проложили магистраль на полигоне под Ставрополем

В Ставропольском крае учения проводит трубопроводный батальон Южного военного округа.

Задача этого особого подразделения - в любых условиях обеспечить подачу воды и топлива основой группе войск.

Во время маневров специалисты прокладывают магистраль в труднопроходимой местности и под огнем условного противника. Когда трубопровод готов, военнослужащие заступают на охрану, чтобы защитить его от диверсантов.

Смонтированная конструкция позволяет перекачивать в сутки 900 тонн воды. Это сопоставимо с подвозом 18 железнодорожных цистерн.

