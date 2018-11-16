ВКС РФ трижды поднимались на перехват иностранных самолетов
Разведку у границ России вели 16 летательных аппарата.
Фото: Минобороны РФ
Летчики ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов к российской границе, сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», - отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, всего за прошедшую неделю воздушную разведку у границ РФ вели 16 иностранных летательных аппарата.