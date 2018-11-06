В мире растет популярность международных мероприятий, проводимых Министерством обороны РФ

Популярность мероприятий, организуемых Россией, растет с каждым годом.

Так, например, растет известность в мире Армейских международных игр: расширяется их география, увеличивается количество конкурсов и стран-участниц. С начала первых Игр, проведенных в 2015 году, количество стран-участниц возросло в два раза, команд - в четыре раза, посетителей - в три раза, а телеаудитория достигла 70 миллионов человек. В этом году в 28 конкурсах Игр приняли участие 189 команд, представляющих 32 страны из Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Уже известно, что в 2019 году принять у себя участников юбилейных пятых Игр, которые пройдут с 3 по 17 августа, изъявили желание десять государств.

Кроме того, с 2012 года проводится Московская конференция по международной безопасности. По оценкам зарубежных экспертов, за шесть лет форум стал уникальной площадкой, по многим параметрам превосходящей такие всемирно признанные конференции с более чем многолетним «стажем», как Мюнхенская конференция по безопасности в Германии и конференция «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре.