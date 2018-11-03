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Порошенко тайно вывез оборудование с фабрики Roshen в Липецке

Валентина Пескова
21:06 03.11.2018
По данным украинских СМИ, еще в январе 2018 года с фабрики отправили два груза с техникой на сумму около 23 миллиардов рублей.
Порошенко тайно вывез оборудование с фабрики Roshen в Липецке
Фото: Sergii Kharchenko, Globallookpress

Президент Украины Петр Порошенко в условиях строжайшей секретности вывез оборудование со своей кондитерской фабрики Roshen, которая располагается на территории России в Липецке.

Российские власти арестовали имущество фабрики еще в 2015 году, и с тех пор продлевали арест. Теперь же, как сообщают украинские СМИ, Порошенко вывозит с арестованной фабрики технику в киевский офис компании. Причем, в последний раз, по данным украинской таможни, это было сделано еще в январе этого года. При этом стоимость вывезенного груза составила более 10 миллиардов гривен (то есть более 23 миллиардов рублей).

В апреле 2015 года Басманный суд Москвы постановил взыскать с предприятия Порошенко 180 миллионов рублей налоговой задолженности. Тогда, уже в том же году,  на Украину из Липецка были отправлены линии упаковки продукции, а в начале 2016 года вывозились холодильники и другая техника.

Сам Петр Порошенко в интервью неоднократно подчеркивал, что бизнеса в России он не имеет.

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