Эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск в пятницу - источник
Эксперты организации по запрещению химического оружия прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием.
Фото: Ammar / Safarjalani / Xinhua / Globallook
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума, тогда будут понятны их дальнейшие планы, сообщил сайту ТРК «Звезда» осведомленный источник в сирийской столице.
«От ОЗХО приезжают завтра (в Дамаск — ред.). Как приедут — будет понятен план действий», — рассказал собеседник «Звезды».
Ранее сообщалось, что часть первая группа экспертов прибыла в столицу Ливана. Прибытие основной части делегации запланировано на пятницу, 13 апреля.