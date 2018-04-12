Эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск в пятницу - источник

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума, тогда будут понятны их дальнейшие планы, сообщил сайту ТРК «Звезда» осведомленный источник в сирийской столице.

«От ОЗХО приезжают завтра (в Дамаск — ред.). Как приедут — будет понятен план действий», — рассказал собеседник «Звезды».

Ранее сообщалось, что часть первая группа экспертов прибыла в столицу Ливана. Прибытие основной части делегации запланировано на пятницу, 13 апреля.