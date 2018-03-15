Стало известно, когда откроется военный технополис «Эра» в Анапе

Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе планируется открыть 1 сентября этого года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на форуме «Россия - страна возможностей».

«Мы создаем большой военный технополис, который будет заниматься разработкой интересных, прорывных направлений военной науки. Надеюсь, что уже 1 сентября этот технополис начнет работать в Анапе», - сказал глава Минобороны.

Участники форума спросили министра, планируется ли проводить в Вооруженных силах конкурс наподобие «Лидеров России».

«У нас такой проект проходит регулярно. Как правило, два раза в год - весной и осенью», - пошутил министр, имея в виду призыв.

Он рассказал, что конкурс в научные роты - не менее 25 человек на место, и сообщил о планирующемся конкурсе для желающих служить в военном инновационном технополисе «Эра».