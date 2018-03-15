В Восточную Гуту доставят 137 тонн гуманитарной помощи

Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания, сообщил представитель Центра по примирению сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«Договоренность о доставке в район гуманитарной помощи достигнута между специалистами Центра по примирению и лидерами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте», - подчеркнул он.

По его словам, Центр продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ о выводе мирных жителей из блокированного пригорода Дамаска.

«В четверг ожидается выход еще не менее ста человек», - заявил Золотухин.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась 15 марта в 9.00 по местному времени. За время работы гуманитарного коридора им уже смогли воспользоваться около 500 мирных жителей.