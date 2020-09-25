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Начальник Генштаба Герасимов рассказал Путину о боевой машине «Терминатор»

Андрей Аркадьев
16:55 25.09.2020
БМПТ «Терминатор» созданы на базе основного боевого танка и обладают его защищенностью и подвижностью.
Начальник Генштаба Герасимов рассказал Путину о боевой машине «Терминатор»
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с образцами техники, которая задействована в учениях «Кавказ-2020». Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства наблюдал сегодня за основным этапом маневров на полигоне Карустин в Астраханской области. По пути на командный пункт начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал главе государства, в том числе о боевой машине поддержки танков «Терминатор».

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.

«Терминатор» действует в танковых порядках, однако  может быть и полноценной боевой единицей.

В состав вооружения боевой машины поддержки танков входят четыре противотанковых ракетных комплекса «Атака», две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62-мм пулемет.

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