В ОАК сообщили, что боевые возможности глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95 выросли вдвое

Боевые возможности стратегического ракетоносца Ту-95 после глубокой модернизации увеличились в два раза, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь президенту РФ Владимиру Путину.

«Боевые возможности ровно в два раза выросли после модернизации», - сказал он.

Самолет получил новые комплексы вооружения и бортового оборудования, а также доработанные двигатели.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.

Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Принимал участие в испытаниях самой мощной в истории термоядерной бомбы АН602, которая позже стала известна как «Кузькина мать». Несет на борту крылатые ракеты, дальность действия которых позволяет ему не заходить в зону противодействия ПВО противника.