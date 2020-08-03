Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Первый созданный в РФ самолет Ил-114 совершит полет в сентябре

Александр Пешков
14:40 03.08.2020
Самолет уже собран и проходит наземную отработку.
Первый созданный в РФ самолет Ил-114 совершит полет в сентябре
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Региональный самолет Ил-114, производство которого перенесено из Ташкента в Россию, совершит полет в сентябре. Об этом президенту России Владимиру Путин доложил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По заверениям Слюсаря, «самолет уже собран, проходит наземную отработку, готовится к первому вылету».

Слюсарь также отметил, что параллельно с подготовкой к первому полету проводятся стендовые отработки и наземные испытания тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания.

Глава ОАК не уточнил, идет ли речь о самолете, построенном с нуля в России, или о машине, созданной на базе существовавших заделов. В ноябре текущего года сообщалось о стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300.

В конце 2018 года главный конструктор самолета, Николай Дмитриевич Таликов, сообщал, что первый полет запланирован на 2020 год.

«Первый полет, как мы предполагаем, пройдет в 2020 году. Вместе с тем мы строим опытный самолет, который будет как бы «агитпунктом» по привлечению заказчиков. Эта машина находится в Жуковском, по ней идут работы, и в конце следующего года самолет будет построен», - сообщил тогда Таликов.

Региональный самолет Ил-114

Самолет Ил-114 создавался в конце 1980-х годов для замены Ан-24 и Як-42 на местных авиалиниях. В то же время на оказавшемся на Украине ГП «Антонов» велась разработка Ан-140. Первый полет самолет совершил в марте 1990 года. Производство было развернуто на Ташкентском авиационном заводе. Всего до 2012 на этом предприятии было выпущено около двух десятков этих машин.

При этом на самолет устанавливался двигатель 127H производства Pratt & Whitney вместо российского ТВ7-117С. Нужно особо подчеркнуть, что самолет был и до сих пор остается передовым по использованию композитных материалов в конструкции планера.

С начала 2000-х годов в России велись разговоры о том, что необходимо перенести производства этой машины в Россию, потому что ресурс нескольких сотен Ан-24 уже тогда стремительно подходил к концу. Однако четкого понимания по этому вопросу до последнего времени не было. Так в нашей стране совместно с украинским ГП «Антонов» было развернуто производство Ан-140, который с переменным успехом использовался российскими авиакомпаниями, в том числе «Якутией». Однако после обострения кризиса производство и эксплуатация были прекращены. Также в России было завершено производство и самолета Ан-148.

Кроме того, до 2014 года у российского правительства были планы о создании предприятия по отверточной сборке иностранных машин класса Ил-114. Речь шла о самолетах фирм ATR или Bombardier. После присоединения Крыма и введении санкций против РФ на этих планах был поставлен крест, а альтернатив Ил-114 у России не осталось.

Вопрос о возобновлении производства вновь был поднят в 2014 году, однако контракт был подписан только два года спустя. Приступить к документации на предприятии по разным причинам удалось лишь в феврале 2018 года. Сборка самолета началась на базе РСК «МиГ».

Сборка первого агрегата была завершена в августе 2019 года на ПАО «ВАСО». В декабре 2019 года были изготовлены первые панели фюзеляжа. В феврале текущего года стартовала агрегатная сборка самолета.

В 2018 году глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что первая машина должна быть передана заказчикам в 2021 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2020, 00:59
В СК РФ рассказали подробности крушения самолета в Калининградской области
Дата03.08.2020, 14:28
МО РФ: у добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, есть иммунный ответ
Дата03.08.2020, 11:24
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Дата03.08.2020, 14:40
Первый созданный в РФ самолет Ил-114 совершит полет в сентябре
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:02 В стране и мире
Видео
NASA показало видео подъема Crew Dragon из Мексиканского залива
11:45 В стране и мире
Видео
Метеор пролетел над Новосибирском: видео
10:44 В стране и мире
Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов
09:33 В стране и мире
Видео
ФСБ: в РФ пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по переделке гражданского оружия в боевое
09:11 ОПК
Новейшую военную технику представят на форуме «Армия-2020»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, как продлить «жизнь» аккумулятору смартфона
Видео
«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Видео
Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.