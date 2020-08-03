Первый созданный в РФ самолет Ил-114 совершит полет в сентябре

Региональный самолет Ил-114, производство которого перенесено из Ташкента в Россию, совершит полет в сентябре. Об этом президенту России Владимиру Путин доложил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По заверениям Слюсаря, «самолет уже собран, проходит наземную отработку, готовится к первому вылету».

Слюсарь также отметил, что параллельно с подготовкой к первому полету проводятся стендовые отработки и наземные испытания тренажерного комплекса и системы послепродажного обслуживания.

Глава ОАК не уточнил, идет ли речь о самолете, построенном с нуля в России, или о машине, созданной на базе существовавших заделов. В ноябре текущего года сообщалось о стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300.

В конце 2018 года главный конструктор самолета, Николай Дмитриевич Таликов, сообщал, что первый полет запланирован на 2020 год.

«Первый полет, как мы предполагаем, пройдет в 2020 году. Вместе с тем мы строим опытный самолет, который будет как бы «агитпунктом» по привлечению заказчиков. Эта машина находится в Жуковском, по ней идут работы, и в конце следующего года самолет будет построен», - сообщил тогда Таликов.

Региональный самолет Ил-114

Самолет Ил-114 создавался в конце 1980-х годов для замены Ан-24 и Як-42 на местных авиалиниях. В то же время на оказавшемся на Украине ГП «Антонов» велась разработка Ан-140. Первый полет самолет совершил в марте 1990 года. Производство было развернуто на Ташкентском авиационном заводе. Всего до 2012 на этом предприятии было выпущено около двух десятков этих машин.

При этом на самолет устанавливался двигатель 127H производства Pratt & Whitney вместо российского ТВ7-117С. Нужно особо подчеркнуть, что самолет был и до сих пор остается передовым по использованию композитных материалов в конструкции планера.

С начала 2000-х годов в России велись разговоры о том, что необходимо перенести производства этой машины в Россию, потому что ресурс нескольких сотен Ан-24 уже тогда стремительно подходил к концу. Однако четкого понимания по этому вопросу до последнего времени не было. Так в нашей стране совместно с украинским ГП «Антонов» было развернуто производство Ан-140, который с переменным успехом использовался российскими авиакомпаниями, в том числе «Якутией». Однако после обострения кризиса производство и эксплуатация были прекращены. Также в России было завершено производство и самолета Ан-148.

Кроме того, до 2014 года у российского правительства были планы о создании предприятия по отверточной сборке иностранных машин класса Ил-114. Речь шла о самолетах фирм ATR или Bombardier. После присоединения Крыма и введении санкций против РФ на этих планах был поставлен крест, а альтернатив Ил-114 у России не осталось.

Вопрос о возобновлении производства вновь был поднят в 2014 году, однако контракт был подписан только два года спустя. Приступить к документации на предприятии по разным причинам удалось лишь в феврале 2018 года. Сборка самолета началась на базе РСК «МиГ».

Сборка первого агрегата была завершена в августе 2019 года на ПАО «ВАСО». В декабре 2019 года были изготовлены первые панели фюзеляжа. В феврале текущего года стартовала агрегатная сборка самолета.

В 2018 году глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что первая машина должна быть передана заказчикам в 2021 году.