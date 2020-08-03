В ОАК назвали сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска

Поставки новейшего ударного беспилотника «Охотник» Воздушно-космическим войскам РФ могут начаться в 2024 году. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы от Министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть "влево" - так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», - приводит его слова РИА Новости.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе 2019 года. Тогда «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ. В сентябре 2019 года С-70 «Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

На авиасалоне МАКС-2019 была представлена модель ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом. Этот облик машины отличается от прототипа, который в данный момент проходит испытания.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что испытания беспилотника должны продлиться два-три года, после чего речь пойдет о серийном производстве.