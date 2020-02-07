Министр обороны Вьетнама и замглавкома ВМФ РФ обсудили перспективы ВТС

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить обсудил на встрече в Санкт-Петербурге с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым развитие военно-морского сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-вьетнамского военно-морского сотрудничества. Особо отмечен уровень взаимодействия, достигнутый в ходе состоявшихся в декабре 2019 года первых совместных военно-морских учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке», - отмечается в сообщении.

Отметим, что в интересах Вьетнама в России построены 6 подводных лодок проекта 636.1, носителей крылатых ракет Club-S.

Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия.

Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка».