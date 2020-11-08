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«Прыгаю вниз - и свободен»: как устроена система эвакуации экипажа с самолета Ил-76МД-90А

Владимир Расходчиков
10:19 08.11.2020
Ведущий программы «Военная приемка» продемонстрировал систему экстренного покидания самолета Ил-76МД-90А экипажем в случае ЧП и объяснил принцип ее работы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

При разработке Ил-76МД-90А перед конструкторами стояла непростая задача, как реализовать систему эвакуации из самолета в случае ЧП, если систему катапультирования реализовать не выйдет хотя бы из-за того, что кабина экипажа транспортника двухэтажная. Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров показал, что было придумано конструкторами ПАО «Ил» и как устроена система аварийного покидания самолета в экстренной ситуации.

«Здесь, конечно, системы катапультирования нет, но возможность в случае ЧП покинуть воздушное судно у экипажа есть. Делаем шаг в сторону и просим открыть люк аварийного покидания», - рассказал журналист.

Затем, люк открылся и Алексей Егоров продемонстрировал, как происходит эвакуация. Члены экипажа одевают парашютные системы, прыгают в открывшийся люк, где под определенным наклоном они попросту вылетают из кабины самолета, безопасно минуя двигатели и само движущееся воздушное судно.

В случае экстренной ситуации на борту Ил-76МД-90А экипаж покидает самолет в определенном порядке, об этом рассказал директор по летным испытаниям - начальник летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП» Юрий Капша.

«Сначала самолет покидает штурман, дальше борттехник по АДО (бортовой техник по авиадесантному оборудованию - прим. ред.), затем радист, бортинженер, ну и крайними покидают самолет пилоты. Командир покидает корабль крайним», - объяснил специалист.

Появление новейшего самолета Ил-76МД-90А связано с переносом производства из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Он получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

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