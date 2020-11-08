Внешность обманчива: в чем главные отличия нового самолета Ил-76МД 90А от своих предшественников

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен самолету военно-транспортной авиации Ил-76МД 90А. Внешне, новинка мало чем отличается от легендарного Ил-76, но на самом деле знаменитый транспортник прошел глубокую модернизацию. Какие именно системы были изменены в Ил-76МД 90А в программе «Военная приемка» рассказал Герой Российской Федерации, летчик-испытатель ПАО «Ил» Николай Куимов, проводивший первые летные испытания данного самолета.

«Отличие в том, что на нем стоят новые двигатели ПС-90А, которые дают самолету высокую тяговооруженность. На нем стоит новый пилотажно-навигационный комплекс, который позволяет выполнять различные задачи. У самолета пониженная шумность, из-за того, что на нем установлены двигатели ПС-90А. Самолет может садиться на любые аэродромы гражданской и военной авиации, Европы, Америки и других стран», - заявил пилот.

Летчик-испытатель дополнительно отметил, что благодаря новейшим двигателям, самолет Ил-76МД 90А стал работать намного тише.

«Это фиксируют и приборы, это слышно и ухом, и в кабине самолета стало тише. И в грузовой кабине, где находятся десантники, стало тише», - рассказал Николай Куимов.

Так как Ил-76МД 90А все еще проходит испытания, специалистам необходимо получать различные данные для анализа летных характеристик и поведения самолета. Для этого на борту данной машины была установлена специальная система бортовых измерений, о принципах работы которой подробнее рассказал главный конструктор Ил-76, Ил-78 ПАО «Ил» Андрей Юрасов.

«Самолет Ил-76МД 90А только внешним контуром напоминает хорошо известный нам самолет Ил-76МД. На самом деле - это совершенно новый самолет. И данная система, это система бортовых измерений, она предназначена для того, чтобы обеспечить сбор и регистрацию тех параметров, которые нам нужно анализировать в испытаниях», - рассказал специалист.

Одно из главных отличий Ил-76МД 90А больше всего заметно на рабочем месте экипажа, на месте старой панели управления техникой установлена, так называемая, «стеклянная кабина», это шесть ЖК-экранов - комплексная система электронной индикации и сигнализации. Подробнее об этой системе и ее удобстве для экипажа также рассказал главный конструктор Ил-76, Ил-78 ПАО «Ил» Андрей Юрасов.

«Они отображают всю информацию любому члену экипажа, которая позволяет и пилотировать самолет, и контролировать системы, и обеспечивать самолетовождение. Если это летчик, то перед ним находится пилотажная информация и навигационная, если это место бортинженера - перед ним находится информация по двигателю и по системам самолета. Командир - тоже пилотажно-навигационная информация, все находится перед ним», - объяснил конструктор.

Появление новейшего самолета Ил-76МД-90А связано с переносом производства из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Он получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.