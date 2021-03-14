В Нижегородской области завершился второй этап конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня»

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершился второй этап международного конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» с военнослужащими гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Военнослужащие провели боевые стрельбы из 120-мм минометных комплексов 2Б11 «Буревестник». Помимо артиллерийских задач минометные расчеты выполнили стрельбу по мишеням на дальности от 100 до 400 метров из 7,62-мм пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.

Завершающим этапом конкурса стали соревнования по вождению легких бронированных тягачей МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий на время.