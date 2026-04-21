Герасимов: группировка войск «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса

Бойцы группировки войск «Центр» завершают зачистку Нового Донбасса на Добропольском направлении в зоне спецоперации. Об этом в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Первый заместитель министра обороны отметил, что армия России продвигается в направлении Доброполья, практически полностью освободив населенный пункт Новый Донбасс. Также продолжаются бои за город Белицкое.

Глава Генштаба также упомянул, что армия России продолжает создавать полосу безопасности в Днепропетровской области, в ходе чего более чем на 75% было взято под контроль село Новопавловка.