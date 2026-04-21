Герасимов: группировка войск «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса

ВС РФ продвигаются в направлении Доброполья.
Тимур Юсупов 21-04-2026 08:39
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Центр» завершают зачистку Нового Донбасса на Добропольском направлении в зоне спецоперации. Об этом в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Первый заместитель  министра обороны отметил, что армия России продвигается в направлении Доброполья, практически полностью освободив населенный пункт Новый Донбасс. Также продолжаются бои за город Белицкое.

Глава Генштаба также упомянул, что армия России продолжает создавать полосу безопасности в Днепропетровской области, в ходе чего более чем на 75% было взято под контроль село Новопавловка.

#армия #ВС РФ #Донбасс #валерий герасимов #Генштаб РФ #глава генштаба #СВО #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
